Ткачак стал вторым в истории НХЛ по количеству штрафных минут в финальной серии Кубка Стэнли

«Вегас» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 3:2.

После финальной сирены игроки обеих команд устроили массовую драку. Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак получил 14 минут штрафа.

Таким образом, он стал вторым игроком в истории НХЛ с 50 минутами штрафа в одной финальной серии Кубка Стэнли. Ранее в первом матче он был оштрафован на 14 минут, во втором — на 22.

Рекордсменом является Мел Бриджман («Филадельфия») — 53 минуты в шести матчах финала против «Айлендерс» (2-4) в 1980 году.

Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый матч пройдет 14 июня в Лас-Вегасе и начнется в 3.00 мск.