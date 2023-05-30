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Сегодня, 09:46

Форвард «Вегаса» Карлссон поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Вегаса» Вильям Карлссон прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли.

В шестом матче финальной серии Западной конференции НХЛ команда обыграла «Даллас» (6:0, 4-2).

«Это замечательное чувство. Много улыбок и счастья вокруг. Я думаю, что глубина состава — это очень важно. Это одна из наших сильных сторон, и я думаю, что именно поэтому мы зашли так далеко. Если у нас каждый матч будут играть все четыре звена, то мы точно будем непростой командой», — приводит слова Карлссона сайт НХЛ.

За трофей «Вегас» поборется с «Флоридой». Первый матч состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

Вильям Карлссон
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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