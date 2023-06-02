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Сегодня, 13:00

Гребенкин — о Торонто: «Когда прошли первый раунд плей-офф, люди бегали по дорогам, залезали в чужие машины»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист "Амура" Никита Гребенкин.
Никита Гребенкин.
Фото ХК &quot;Амур&quot;
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Форвард «Металлурга» Никита Гребенкин, задрафтованный «Торонто», в интервью «СЭ» рассказал о том, как болельщики «Мэйпл Лифс» отреагировали на проход первого раунда плей-офф НХЛ.

— Поразило, как в Торонто любят хоккей?

— Безусловно. Очень удивлен, как к хоккею относятся болельщики. Город взрывается, гудит, когда команда побеждает. А когда прошли первый раунд плей-офф, люди бегали по дорогам, залезали в чужие машины. На арене установлен большой куб. Люди, которые не попадают на хоккей, могут смотреть хоккей с улицы.

— Как вам на арене?

— Бешеная атмосфера. Я впервые побывал на такой большой арене, которая к тому же переполнена. Люди по-другому относятся к хоккею. И болельщики, и игроки. Не могу сказать, где лучше, а где хуже. Просто по-другому. Я не верил, когда люди мне говорили об этом и рассказывали, как болеют там.

Никита Гребенкин у&nbsp;ворот &laquo;Сибири&raquo;. «Хотел сказать спасибо Овечкину, но перенервничал и не подошел». Интервью лучшего новичка сезона в КХЛ

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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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