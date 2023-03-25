Главный тренер «Питтсбурга»: «Овечкин и Кросби — одни из величайших игроков всех времен»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» высказался о форварде «Кэпиталз» Александре Овечкине и о нападающем «Пингвинз» Сидни Кросби.

«Они оба находятся в элитной компании благодаря отношению к своей работе, — приводит слова Салливана журналист Мишель Кречиоло в Twitter. - Они разные хоккеисты по стилю. Но они одни из величайших игроков всех времен сами по себе. Видеть, как они играют друг против друга, с этим духом соперничества, думаю, это привилегия для всех нас. Может быть, мы принимаем это как должное, а может быть, и нет. Но я уж точно нет, вот что вам скажу».

«Питтсбург» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 80 очков. «Вашингтон» располагается на 10-й строчке — 76 очков.

Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» пройдет 26 марта. Начало встречи — 03.00 мск.