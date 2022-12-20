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Сегодня, 14:40

Лавиолетт о желании Овечкина догнать Хоу: «Иногда ты видишь это в его глазах»

Давиолетт рассказал, что иногда видит в глазах Овечкина желание догнать Хоу по голам в НХЛ
Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о погоне Александра Овечкина за показателем Горди Хоу по голам за карьеру в НХЛ.

«Иногда можно просто видеть это: Ови хочет сделать это [обойти Хоу]. Он смотрит на тебя, и ты видишь это в его глазах», — цитирует Лавиолетта Washington Post.

Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

20 декабря Овечкин подарил сыновьям Горди Хоу три клюшки с автографами после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Питер Лавиолетт
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