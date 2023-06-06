Кэссиди: «Глубина нашего состава — причина, почему мы добрались до финала»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди прокомментировал победу над «Флоридой» (7:2) во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Я думаю глубина нашего состава была сильной стороной команды в течение всего сезона. И это главная причина, почему мы еще здесь — почему мы обыграли «Виннипег», «Эдмонтон», «Даллас» и почему мы впереди в серии с «Флоридой». Я просто чувствую, что мы лучшая команда от первого до 20-го игрока», — цитирует пресс-служба НХЛ Кэссиди.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.