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НХЛ

Сегодня, 09:18

Кэссиди: «Глубина нашего состава — причина, почему мы добрались до финала»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди прокомментировал победу над «Флоридой» (7:2) во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Я думаю глубина нашего состава была сильной стороной команды в течение всего сезона. И это главная причина, почему мы еще здесь — почему мы обыграли «Виннипег», «Эдмонтон», «Даллас» и почему мы впереди в серии с «Флоридой». Я просто чувствую, что мы лучшая команда от первого до 20-го игрока», — цитирует пресс-служба НХЛ Кэссиди.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Брюс Кэссиди
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