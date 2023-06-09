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Сегодня, 09:44

Кэссиди — о поражении от «Флориды»: «В целом «Вегас» играл правильно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди высказался о поражении от «Флориды» (2:3 ОТ, 2-1) в третьем матче финала Кубка Стэнли.

«Я думаю, что в целом мы играли правильно. Мы просто не смогли забить последний гвоздь в крышку гроба, скажем так. В моменте с победным голом у них было хорошее исполнение. Мы были в выгодной позиции с точки зрения защиты, наши защитники занимали позиции по центру, но шайба после броска зашла в ворота», — приводит слова Кэссиди сайт НХЛ.

Четвертый матч в серии состоится 11 июня. Начало встречи — 03.00 по московскому времени.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Брюс Кэссиди
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