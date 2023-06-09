Маршессо догнал Драйзайтля в гонке снайперов в Кубке Стэнли-2023

«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ.

Форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо отметился 2 (1+1) очками и догнал Леона Драйзайтля («Эдмонтон») в гонке снайперов Кубка Стэнли — по 13 шайб.

Третьим идет форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 11 голами.

Всего на счету Маршессо в этом Кубке Стэнли 23 (13+10) очков в 20 матчах. Он входит в тройку в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ, уступая Ткачаку (24 (11+13) очков) и Роопе Хинтцу из «Далласа» (24 (10+14) очков).