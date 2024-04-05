Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров продолжает опережать Маккиннона на 3 очка

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, забивший гол и сделавший 2 результативные передачи в игре против «Монреаля» (4:1), продолжает занимать первую строчку, у него 133 (43+90) очка в 75 встречах.

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:2)

Канадец идет вторым в списке лучших бомбардиров лиги, у него 130 (48+82) очков в 76 матчах.

Третье место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 126 (29+97) очков в 72 матчах. Четвертым идет Артемий Панарин из «Рейнджерс», у россиянина 110 (45+65) очков в 72 играх.