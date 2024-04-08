Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до 3 очков

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:7).

Таким образом, 28-летний канадец набрал 133 (48+85) очка и сократил отставание от лидирующего в гонке бомбардиров форварда «Тампы» Никиты Кучерова до 3 очков. У 30-летнего россиянина 136 (43+93) очков.

На третьем месте форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 130 (31+99) очков. На четвертом месте нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 115 (46+69) очков.