Гретцки попросит самолет у владельца «Вашингтона», чтобы увидеть, как Овечкин побьет его рекорд

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки заявил, что намерен попросить у владельца «Вашингтона» самолет, чтобы лично увидеть, как форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин побьет его рекорд.

«Какой потрясающий молодой человек. У него есть все шансы побить мой рекорд, и я надеюсь, что он это сделает. Это пойдет на пользу нашей игре. Все спрашивают меня: «Ты не волнуешься насчет рекорда?» Я не волнуюсь. Однажды я сидел вместе с отцом и сказал ему: «Я так волнуюсь, что могу побить рекорд Горди Хоу», а он ответил мне: «Не переживай, Хоу будет тобой гордиться. Однажды ты будешь на его месте». И вот мы здесь.

Да и вообще, забудьте о рекорде, я рад, что Овечкин выиграл Кубок Стэнли. Самое важное в игре — стать чемпионом, верно? Ничто не имеет значения, пока ты не выиграешь титул. К тому же важно то, как Овечкин обращается с болельщиками, прессой, как он важен для своей страны. Он — замечательный человек и заслуживает всех почестей, которые получает сейчас. Я рад, что у него есть шанс побить мой рекорд. Это не изменит мою жизнь и сделает НХЛ лучше. Это самое главное. Буду ли я следовать за Овечкиным, когда он приблизится к моему рекорду? Если Тед Леонсис (владелец «Вашингтона». — Прим. «СЭ») выделит мне свой самолет, то я полечу куда угодно», — сказал в эфире канала NBC Sports Washington Гретцки.

Уэйн Гретцки является лучшим снайпером в истории НХЛ, на его счету 894 шайбы. Александр Овечкин занимает второе место, у него 812 голов в лиге.