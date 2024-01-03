Губерниев — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ: «Хочется думать, что догонит, но интрига потрясающая»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:3).

«Овечкин никуда не уходил! Спорт — это как в песне про жизнь: «Вроде зебры жизнь, вроде зебры. Черный цвет, а потом будет белый цвет — вот и весь секрет». В спорте так бывает, он не забивал, а теперь забивает. Продолжает преследовать Гретцки. Я не очень понимаю ахи-вздохи по поводу того, что Овечкин не тот. Овечкин тот! Он будет продолжать догонять великого Уэйна, и это прекрасно со всех точек зрения. Уж не знаю, догонит или нет. Хочется думать, что догонит, но интрига потрясающая», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

38-летний россиянин в конце первого периода реализовал большинство и забил свой восьмой гол в нынешнем сезоне. До рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ капитану «Вашингтона» осталось 64 шайбы.

«Вашингтон» набрал 42 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 40 очков.

Сергей Жуков