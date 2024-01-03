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Сегодня, 14:12

Свечников назвал потрясающей игру Кочеткова в матче с «Рейнджерс»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал игру голкипера «Харрикейнз» Петра Кочеткова в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:1).

«Коч был потрясающим. Я чувствую, что с каждой игрой он обретает больше уверенности и становится все лучше и лучше. Он уже в элите, поэтому приятно видеть, какую огромную роль он играет для нас», — цитирует Свечникова пресс-служба НХЛ.

Кочетков в игре с «Рейнджерс» отразил 28 бросков. В этом сезоне он провел 21 игру с процентом отраженных бросков 90,37.

«Каролина» с 46 очками занимает 4-е место в Восточной конференции.

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Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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