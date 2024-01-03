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Сегодня, 16:30

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: время начала и где смотреть трансляцию матча (онлайн)

«Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 4 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото AFP
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«Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 4 января. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Начало — в 3.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Кэпиталз» набрали 42 очка и занимают 8-е место, а «Дэвилз» с 40 баллами располагается на 10-й строчке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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