«Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 4 января

«Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 4 января. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Начало — в 3.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Кэпиталз» набрали 42 очка и занимают 8-е место, а «Дэвилз» с 40 баллами располагается на 10-й строчке.

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