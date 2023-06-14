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Сегодня, 08:46

Игроки «Вегаса» облили шампанским Стоуна с Кубком Стэнли. Барбашев не смог открыть бутылку

Виталий Косик
Корреспондент
Игроки «Вегаса» облики шампанским Стоуна с Кубком Стэнли.
Фото Скриншот видео
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«Вегас» разгромил «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 9:3. «Голден Найтс» выиграли серию — 4-1.

Появилось видео из раздевалки игроков, где хоккеисты праздновали победу в турнире. Одноклубники облили шампанским форварда команды Марка Стоуна, который держал в руках Кубок Стэнли. Также в ролике видно, что российский нападающий Иван Барбашев не может открыть бутылку с шампанским.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ.

Иван Барбашев
Марк Стоун
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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