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НХЛ

Сегодня, 09:00

Кэссиди стал шестым тренером в XXI веке, выигравшим Кубок Стэнли в первом сезоне с командой

Ана Горшкова
Корреспондент
Брюс Кэссиди.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди стал шестым тренером в XXI веке, выигравшим Кубок Стэнли в первом сезоне с командой, сообщает сайт НХЛ.

Ранее такое достижение в актив записали Пэт Бернс (2003, «Нью-Джерси»), Дэн Байлсма (2009, «Питтсбург»), Дэррил Саттер (2012, «Лос-Анджелес»), Майк Салливан (2016, «Питтсбург») и Крэйг Беруби (2019, «Сент-Луис»). При этом Бернс и Кэссиди отработали полный сезон, а остальные возглавили свои клубы уже по ходу регулярного чемпионата.

«Вегас» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (9:3, 4-1). Кэссиди впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

58-летний специалист возглавляет «Вегас» с 14 июня 2022 года.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Брюс Кэссиди
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