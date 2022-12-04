«Калгари» обыграл «Вашингтон», Овечкин не набрал очков в 1300-м матче в НХЛ

«Калгари» на своем льду победил «Вашингтон» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль оформил форвард Эндрю Манджапане, по шайбе забросили Блэйк Коулмэн, Адам Ружичка и Элиас Линдхольм. У «Вашингтона» отличились Конор Шири и Джон Карлсон.

Для капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина эта встреча стала 1300-й в НХЛ. По этому показателю он занимает 66-е место. На 65-й строчке располагается российский защитник Сергей Гончар, который в свое время сыграл 1301 матч в НХЛ.

В матче против «Калгари» Овечкин провел 20 минут на льду, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». На счету его одноклубника Евгения Кузнецова одна голевая передача и «-2» за 16 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Коулмэн — 4 (Ружичка, Баклунд), 18:03 — 1:0. Шири — 9 (бол., Милано, Кузнецов), 19:26 — 1:1. Манджапане — 5 (Баклунд, Ружичка), 21:35 — 2:1. Ружичка — 6 (Баклунд, Андерссон), 53:39 — 3:1. Манджапане — 6 (Дюбе, Кадри), 54:34 — 4:1. Карлсон — 8 (Эллер, Строум), 58:54 — 4:2. Линдхольм — 9 (п.в., Тоффоли, Танев), 59:56 — 5:2.

Вратари: Владарж — Кемпер (Линдгрен, 36:09, 58:59 — 59:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (14+14+8) — 29 (15+5+9).

Наши: Задоров (16.41/1/+1) — Алексеев (17.00/0/-1), Кузнецов (16.18/0/-2), Овечкин (20.25/1/-1).

4 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18698 зрителей.