Канарейкин: «Кучеров и Панарин — состоявшиеся звезды НХЛ и мирового хоккея»

Российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением об игре нападающих Никиты Кучерова и Артемия Панарина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Кучеров и Панарин — это уже состоявшиеся звезды НХЛ и мирового хоккея. Они находятся в оптимальном возрасте. За них играет опыт, которые они приобрели на протяжении карьеры. Сказывается и признание со стороны болельщиков», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

В сезоне-2023/24 30-летний Кучеров принял участие в 78 матчах «Тампы», забросил 43 шайбы и отдал 98 результативных передач. На счету 32-летнего Панарина 117 (47+70) набранных очков в 80 сыгранных встречах за «Рейнджерс».