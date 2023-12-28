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Сегодня, 09:35

Капризов стал пятым игроком «Миннесоты» с 20 или более голевыми передачами в первых четырех сезонах за клуб

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:3) сделал 20-ю результативную передачу в сезоне-2023/24.

Российский форвард стал пятым игроком в истории «Уайлд», сделавшим не менее 20 голевых пасов в первых четырех и более сезонах в составе клуба.

Топ-5 хоккеистов «Миннесоты», отдавших не менее 20 голевых передач в первых четырех и более сезонах за клуб:

Райан Сутер — 8 сезонов

Матс Цуккарелло — 5

Зак Паризе — 5

Эрик Стаал — 4

Кирилл Капризов — 4

Также россиянин в матче с «Детройтом» отметился 13-й заброшенной шайбой.

26-летний Капризов провел провел 33 игры в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 и набрал 33 (13+20) очка.

Зак Паризе
Кирилл Капризов
Райан Сутер
Эрик Стаал
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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