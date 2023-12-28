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Сегодня, 09:49

Овечкин не может забросить в основное время в 17 матчах подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отличился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:5).

38-летний россиянин не может забросить в основное время на протяжении 17 матчей подряд. В последний раз ему это удавалось 19 ноября в игре против «Коламбуса» (4:3).

За весь этот период Овечкин забросил одну шайбу — он отличился 22 декабря в овертайме в игре с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 20 (6+14) очков в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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