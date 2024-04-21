Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:41

«Каролина» в стартовом матче плей-офф обыграла «Айлендерс», Кузнецов набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Каролина» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 3:1.

В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, еще по одну голу забили Стефан Ноусен и Мартин Нечас. У «островитян» отличился Кайл Маклин с передачи Александра Романова, вратарь Семен Варламов отразил 23 броска из 25.

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет 23 апреля.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Каролина» — «Айлендерс» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Кузнецов — 1 (бол., Нечас, Шей), 1:35 — 1:0. Маклин — 1 (Ли, Романов), 8:20 — 1:1. Ноесен — 1 (Шей, Кузнецов), 43:44 — 2:1. Нечас — 1 (п.в., Пеши, Друри), 58:28 — 3:1.

Вратари: Андерсен — Варламов (57:53 — 58:28).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (7+6+13) — 35 (8+13+14).

Наши: Кузнецов (12.07/2/+1), Орлов (17.45/2/0), Свечников (15.17/6/0) — Романов (20.41/0/+1).

21 апреля. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 1-0.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Обсудить
Читайте также
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Умер госпитализированный через окно 300-килограммовый москвич
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Кузнецов признан первой звездой матча с «Айлендерс»
Кузнецов в матче с «Айлендерс» забросил первую шайбу текущего плей-офф НХЛ
Форвард «Колорадо» Друэн не сыграет в первом раунде Кубка Стэнли из-за травмы
«Бостон» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
Шестеркин считает, что «Рейнджерс» могут выиграть Кубок Стэнли
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: когда смотреть матчи серии плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кузнецов в матче с «Айлендерс» забросил первую шайбу текущего плей-офф НХЛ

Кузнецов признан первой звездой матча с «Айлендерс»