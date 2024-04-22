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Сегодня, 22:30

«Каролина» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Каролина» сыграет с «Айлендерсом» в плей-офф НХЛ 23 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Кузнецов (ХК «Каролина»).
Фото USA Today Sports
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«Каролина» сыграет с «Айлендерсом» во втором матче 1/4 финала плей-офф НХЛ в ночь на 23 апреля. Игра пройдет на крытой арене «PNC-арена» в Роли, штат Северная Каролина (США). Начало — в 02.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Каролина» — «Айлендерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Харрикейнз» выиграли в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 3:1.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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