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НХЛ

Сегодня, 04:42

«Вашингтон» проиграл «Каролине». Овечкин оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Каролина» на своем льду переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Кэпиталз» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь у него в этом сезоне 62 (29+33) очка. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ — 851 и 894 гола соответственно.

У «Харрикейнз» российский нападающий Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, а голкипер Петр Кочетков отразил 14 из 16 бросков.

«Каролина» набрала 103 очка и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 10-ю строчку — 82 очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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