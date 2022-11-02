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Сегодня, 20:25

Каспарайтис о Свечникове: «Это большой лидер, но сравнивать его с Овечкиным трудно»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что авторитетное издание The Athletic признало нападающего «Каролины» Андрея Свечникова лучшим хоккеистом НХЛ в октябре.

«Поздравляю Андрея. Видно, что Свечников возмужал и окреп. И еще добавлю, что он стал лидером команды. Не стоит забывать, что он молод, его пик впереди. Надеюсь, Андрей станет играть еще ярче. Это большой лидер, но сравнивать его с Овечкиным сейчас трудно», — сказал Каспарайтис «СЭ».

В октябре Свечников набрал 9 (7+2) очков в 8 матчах. Всего в сезона-2022/23 на его счету 8 заброшенных шайб и 2 результативных передачи.

Андрей Свечников
Дарюс Каспарайтис
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Андрей Свечников признан лучшим хоккеистом НХЛ в октябре по версии The Athletic

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