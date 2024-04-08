«Колорадо» уступил «Далласу», Георгиев пропустил шесть шайб

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Далласу» со счетом 4:7.

В составе «Эвеланш» отличились Шон Уокер, Арттури Лехконен, Брендон Духайм и Джонатан Друэн, вратарь Александр Георгиев отразил 30 бросков из 36. У «Старз» 3 (1+2) очка набрали Джейми Бенн и Уайтт Джонстон, дубль оформил Тайлер Сегин, еще по шайбе забили Мэтт Дюшен, Роопе Хинтц и Мэйсон Маршмент.

После этого матча «Колорадо» со 102 очками занимает третье место в Западной конференции, «Даллас» со 107 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Даллас» — 4:7 (1:2, 2:3, 1:2)

Голы: Уокер — 11 (Духайм, Колтон), 1:59 — 1:0. Дюшен — 25 (Танев), 17:11 — 1:1. Бенн — 22 (Линделл, Джонстон), 19:17 — 1:2. Лехконен — 15 (бол., Маккиннон, Макар), 24:38 — 2:2. Хинтц — 30 (бол., Павелски, Харли), 31:25 — 2:3. Сегин — 24 (бол., Дюшен, Харли), 32:45 — 2:4. Марчмент — 21 (бол., Харли, Джонстон), 37:10 — 2:5. Духайм — 5 (Маккиннон, Миттельштадт), 39:15 — 3:5. Друэн — 19 (Тэйвз), 50:15 — 4:5. Джонстон — 31 (Стэнковен, Бенн), 55:12 — 4:6. Сегин — 25 (п.в., Бенн), 59:51 — 4:7.

Вратари: Георгиев (56:36 — 59:51) — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (12+13+15) — 37 (13+16+8).

Наши: Ничушкин (21.33/2/-2), Тренин (12.36/4/+1) — -.

8 апреля. Денвер. Ball Arena.