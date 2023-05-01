«Сиэтл» обыграл «Колорадо» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Сиэтл» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 2:1.

На дубль Оливера Бьоркстранда хозяева ответили точным ударом Микко Рантанен, вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 25 бросков.

«Сиэтл» победил в серии со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Далласом».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Седьмой матч

«Колорадо» — «Сиэтл» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Бьоркстранд — 1 (Гурд, Ларссон), 23:24 — 0:1. Бьоркстранд — 2 (Толванен, Гурд), 27:22 — 0:2. Рантанен — 7 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 39:32 — 1:2.

Вратари: Георгиев (58:09) — Грубауэр.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 34 (16+12+6) — 27 (6+11+10).

1 мая. Денвер. Ball Arena. 18143 зрителя.

Счет в серии: 3-4