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Сегодня, 13:47

Алексей Дементьев: «Будем надеяться и ждать, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству забитых шайб в НХЛ.

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу. Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги.

«Еще один психологический барьер для Александра пройден. Хотя с полной уверенностью нельзя сказать, насколько серьезно он обращает на это внимание. Овечкин делает свое дело — забрасывает шайбы, и желательно в каждом матче, пусть даже это не всегда получается. Он обошел великого Горди Хоу, который обладал, казалось бы, вечным достижением. Это определенная веха и этап в карьере Александра Овечкина. Следующий барьер — это рекорд Уэйна Гретцки. Будем ждать и надеяться, что Овечкин его побьет. Дай бог здоровья, сил и удачи нашему прославленному хоккеисту на этом пути», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

37-летний россиянин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу. Овечкин вышел на второе единоличное место в списке лучших снайперов лиги. Рекорд принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки, он забросил 894 шайбы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-sleduyushhij-bar-er-rekord-grettski-budem-zhdat-i-nadeyat-sya-chto-ovechkin-ego-pob-et/
Александр Овечкин
Алексей Дементьев
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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