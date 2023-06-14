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Сегодня, 14:45

Кожевников считает, что даже Овечкин не смог бы привезти Кубок Стэнли в Россию

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, что форвард «Вегаса» Иван Барбашев не сможет привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Ничего такого нет в том, что Ивану Барбашеву не дадут привезти Кубок Стэнли в Россию. Как жили без кубка, так и будем жить. Разрешили бы привезти Кубок, если бы его выиграл Овечкин? Овечкин же не пошел против правил НХЛ, когда была Олимпиада. Он же не поехал. Тогда о чем мы говорим. Это правило НХЛ. Это не клубные правила. Клуб бы ему разрешил. Авторитет Овечкина здесь бы не помог, потому что это правило лиги. Одного судить, а другому давать поблажки? Не будет этого никогда. НХЛ живет по правилам», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию этим летом.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-zayavil-chto-dazhe-ovechkin-ne-privyoz-bi/
Иван Барбашев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Александр Кожевников
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