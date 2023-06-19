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Сегодня, 16:09

Крикунов предположил, что Овечкин станет депутатом после окончания спортивной карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов предположил, что после окончания игровой карьеры нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин будет работать в Госдуме РФ.

«Сложно сказать, станет ли Овечкин тренером после окончания карьеры игрока. Все будет зависеть от его желания, если оно появится. Но, думаю, он вряд ли будет тренером, а пойдет в другую стезю. Мне кажется, он к окончанию карьеры настолько наиграется, что ему будет не до хоккея, будет работать в другой сфере. Но он как-то все равно будет связан с хоккеем. Может быть, он окажется в Госдуме РФ», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В сезоне-2022/23 Овечкин набрал 75 очков (42+33) в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894). Также Овечкин является лучшим снайпером и лучшим бомбардиром в истории лиги среди россиян. За 1347 игр в НХЛ он набрал 1485 (822+663) очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/krikunov-ovechkin-nastolko-naigraetsya-k-kontcu-kareri/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Крикунов
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