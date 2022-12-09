Крис Летанг провел тренировку с «Питтсбургом» с полным контактом через 10 дней после инсульта

Защитник Крис Летанг возобновил тренировки с «Питтсбургом» через 10 дней после инсульта, сообщает официальный сайт НХЛ.

Вчера, 8 декабря, хоккеист провел полное занятие. Врачи разрешили Летангу вернуться к тренировкам.

Статус его возвращения в состав обозначен как «со дня на день». Пока неизвестно, когда игрок проведет следующий матч.

30 ноября стало известно, что 35-летний Летанг перенес инсульт (второй в своей жизни) и выбыл на неопределенный срок.

Летом Летанг подписал новый контракт с клубом на 6 лет и 36,6 миллиона долларов (кэпхит — 6,1 миллиона).

Защитник «Питтсбурга» пережил первый инсульт 9 февраля 2014 года. Тогда врачи заявили, что карьере Летанга это заболевание не помешает и его можно лечить препаратами, которые разжижают кровь.