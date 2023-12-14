Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:06

Кросби вышел на 23-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Руслан Минаев
Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Теперь у 36-летнего канадца 567 голов в НХЛ. Он обошел Патрика Марло (566) и вышел на 23-е место в истории лиги. На 22-й строчке списка лучших снайперов в истории НХЛ находится Майк Босси — 573 шайбы.

Всего за карьеру Кросби набрал 1533 очка — 567 голов и 966 результативных передач.

Форвард «Питтсбурга» также занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
1
0
Читайте также
Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
В парламенте Словакии назвали вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО красной линией для РФ
Определились два последних участника плей-офф Лиги чемпионов
Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата
MWM: элитная бригада ВСУ окружена и на грани разгрома из-за нехватки боеприпасов
Популярное видео
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В НХЛ опровергли возможный переезд «Вашингтона» на новую арену в Вирджинии