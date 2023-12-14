Кросби вышел на 23-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Сегодня, 12:06
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
Теперь у 36-летнего канадца 567 голов в НХЛ. Он обошел Патрика Марло (566) и вышел на 23-е место в истории лиги. На 22-й строчке списка лучших снайперов в истории НХЛ находится Майк Босси — 573 шайбы.
Всего за карьеру Кросби набрал 1533 очка — 567 голов и 966 результативных передач.
Форвард «Питтсбурга» также занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.