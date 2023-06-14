Куик, Кессел и Мартинес стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли. Вратарь не играл в плей-офф

«Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Флориду» (4-1).

Три игрока «Голден Найтс» стали трехкратными победителями плей-офф НХЛ: Алек Мартинес, Джонатан Куик и Фил Кессел.

35-летний Мартинес и 37-летний Куик ранее выигрывали Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» в 2012 и 2014 году. Первый в этом сезоне за «Вегас» в плей-офф набрал 7 (2+5) очков в 22 матчах, а второй не выходил на лед, хотя попадал в заявку на матчи финальной серии в качестве запасного вратаря.

35-летний Кессел ранее выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» в 2016 и 2017 году. В победном плей-офф за «Голден Найтс» он сыграл 4 матча, но ни разу не вышел на лед в финальной серии.