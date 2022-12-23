«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари»

«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победную шайбу забил форвард хозяев Адриан Кемпе. У российского защитника «Калгари» Никиты Задорова показатель полезности «-1».

«Лос-Анджелес» после 36 игр занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 43 очка. «Калгари» после 34 матчей идет на 9-й строчке, набрав 37 очков.

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«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Юбердо — 6 (Лучич), 3:23 — 0:1. Виларди — 14 (Уокер, Лизотт), 17:41 — 1:1. Дано — 9 (Иафалло), 41:29 — 2:1. Лизотт — 7 (Виларди), 41:39 — 3:1. Тоффоли — 14 (бол., Андерссон, Ружичка), 46:46 — 3:2. Дюбе — 8 (Хэнифин, Линдхольм), 53:32 — 3:3. Кемпе — 13 (Арвидссон), 63:23 — 4:3.

Нереализованный буллит: Фиала (Лос-Анджелес), 47:50.

Вратари: Копли — Владарж.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (10+6+14+2) — 30 (3+11+14+2).

Наши: — - Задоров (14.58/0/-1).

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