Любушкин: «Победа «Вегаса» в Кубке Стэнли не удивила»

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин оценил прошедший плей-офф НХЛ.

«Выход «Флориды» в финал, конечно, удивил, если учесть, что она в последний момент попала в плей-офф, как раз нас опередила на два очка. Но она здорово перестроилась и достойно билась во всех сериях, в том числе в проигранном финале. А «Вегас» уже не первый год показывает себя крайне сильной командой. И его победа в Кубке Стэнли не удивила. Команда уверенно шла к трофею и заслуженно его взяла», — цитируют «Известия» Любушкина.

В финале плей-офф «Вегас» победил «Флориду» со счетом 4-1 в серии. Клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.