Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:38

Любушкин: «Победа «Вегаса» в Кубке Стэнли не удивила»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин оценил прошедший плей-офф НХЛ.

«Выход «Флориды» в финал, конечно, удивил, если учесть, что она в последний момент попала в плей-офф, как раз нас опередила на два очка. Но она здорово перестроилась и достойно билась во всех сериях, в том числе в проигранном финале. А «Вегас» уже не первый год показывает себя крайне сильной командой. И его победа в Кубке Стэнли не удивила. Команда уверенно шла к трофею и заслуженно его взяла», — цитируют «Известия» Любушкина.

В финале плей-офф «Вегас» победил «Флориду» со счетом 4-1 в серии. Клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Источник: https://iz.ru/1539865/aleksei-fomin/u-menia-est-deti-poetomu-ia-za-zapret-raduzhnykh-dzhersi-v-nkhl
Илья Любушкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
0
Читайте также
Украинский боксер Усик подписал контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри
На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Любушкин объяснил, почему не поехал в Россию в межсезонье

Самсонов, Торопченко и еще 18 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате