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НХЛ

Сегодня, 06:53

Макдэвид стал шестым по скорости игроком в истории плей-офф НХЛ, отдавшим 40 голевых передач

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отдал две голевые передачи в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Как сообщает сайт НХЛ, канадец стал 6-м игроком в истории плей-офф НХЛ, который быстрее всех в карьере сделал 40 голевых передач (42 матча). На счету игрока 63 (23+40) очка.

Первым по этому показателю является Уэн Гретцки. Ему понадобилась 27 матчей, чтоб отдать 40 результативных передач в плей-офф. Вторым является Кен Лайнсмен (35 матчей), третьим — Марио Лемье (36 игр), четвертым — Леон Драйзайтль (37), пятым — Петер Штястны (38).

Источник: НХЛ
Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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