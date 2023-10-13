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НХЛ

Сегодня, 13:06

Рыбин: «Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин поделился мнением о том, сколько голов в сезоне НХЛ-2023/24 забьет российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ, а то и 50. Но не все будет зависеть только от него, действия партнеров будут важны не меньше. Думаю, что команда продолжит играть на Александра, полагаясь на его пушечный бросок и рассчитывая на его голевое чутье. В любом случае он может играть на высоком уровне еще несколько лет. Это у нас в России смотрят на год рождения, а в НХЛ имеет значение то, как ты играешь. Вспомните того же Яромира Ягра», — приводит слова Рыбина RT.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Александр Овечкин, Илья Сорокин. Овечкин не выбьет полтинник, Сорокин — лучший вратарь. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ

Источник: RT
Александр Овечкин
Максим Рыбин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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