Рыбин: «Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ»

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин поделился мнением о том, сколько голов в сезоне НХЛ-2023/24 забьет российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ, а то и 50. Но не все будет зависеть только от него, действия партнеров будут важны не меньше. Думаю, что команда продолжит играть на Александра, полагаясь на его пушечный бросок и рассчитывая на его голевое чутье. В любом случае он может играть на высоком уровне еще несколько лет. Это у нас в России смотрят на год рождения, а в НХЛ имеет значение то, как ты играешь. Вспомните того же Яромира Ягра», — приводит слова Рыбина RT.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.