Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:43

Сын Горди Хоу — о рекорде Овечкина: «Он немного нервничает, но мы поддерживаем его»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти.
Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Telegram Дзен

Марк Хоу, сын хоккеиста Горди Хоу, поделился мнением о возможном рекорде российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству забитых шайб в НХЛ. Форварду осталось забить две шайбы, чтобы стать вторым лучшим снайпером в истории лиги.

20 декабря Овечкин подарил сыновьям Горди Хоу три клюшки с автографами после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы здесь поддерживаем Овечкина, и это здорово — быть на арене. Просто почувствовав атмосферу и наблюдая за Ови, я могу сказать, что он немного нервничает. Парни Хоу в городе, это большое давление на него. Интересно следить за этим. Это часть хоккейной истории, здорово быть ее частью», — приводит слова Марка Хоу пресс-служба НХЛ.

Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
1
0
Читайте также
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Newsweek рассказал о развертывании Россией непобедимого оружия
В Москве девятиклассник сломал нос учителю химии из-за замечания
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: 800 голов в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин сфотографировался с сыновьями Горди Хоу и подарил им клюшки с автографами
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Овечкин едва не забросил 801-ю шайбу в НХЛ в матче с «Детройтом», но попал в штангу. Видео
Овечкин обогнал Бобби Орра по голевым передачам в НХЛ
Сыновья Горди Хоу приехали на матч «Вашингтона», в котором Овечкин может опередить их отца по голам в НХЛ
Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Георгиев и Сорокин вошли в тройку звезд дня в НХЛ