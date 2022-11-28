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Сегодня, 09:03

Маркус Фолиньо оценил игру Кирилла Капризова в матче «Миннесоты» с «Аризоной»

Виктория Кравченко
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Левый нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо после победы команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Аризоной» (4:3) оценил игру своего одноклубника Кирилла Капризова.

Он подчеркнул, что россиянин очень талантливый и является особенным игроком команды.

«Результативная серия Капризова? Ему за это платят. Если бы мне столько платили, я бы не жаловался. Когда он выигрывает борьбу за шайбу, это воодушевляет ребят на скамейке и они бьются еще сильнее. Такой уж он, талантливый парень из России. Он долго-долго будет суперзвездой», — цитирует Фолиньо The Athletic.

Капризов набрал в этом матче 3 (1+2) очка и занимает 10-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Ранее россиянин также забил в третьей игре подряд и продлил результативную серию до рекордных 9 матчей подряд.

Кирилл Капризов
ХК Миннесота Уайлд
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