Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:35

«Миннесота» обыграла «Детройт». Капризов набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
28 декабря. «Миннесота» — «Детройт» — 6:3.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Миннесота» одержала победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Уайлд» продлили победную серию до четырех встреч.

Российский нападающий Кирилл Капризов сделал одну голевую передачу и забросил одну шайбу.

«Миннесота» набралась 36 очков и поднялась на 9-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 36 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Детройт» — 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

Голы: Болди — 10 (Капризов, Эрикссон Эк), 0:38 — 1:0. Кейн — 6 (Дебринкэт), 6:32 — 1:1. Юханссон — 3, 21:37 — 2:1. Дебринкэт — 16 (бол., Гостисбеер, Комфер), 42:43 — 2:2. Хартман — 10 (Юханссон, Богосян), 44:35 — 3:2. Фолиньо — 5 (Миддлтон), 45:27 — 4:2. Юханссон — 4 (Росси), 46:42 — 5:2. Спронг — 9 (Эдвинссон, Берггрен), 48:00 — 5:3. Капризов — 13 (Мермис), 54:15 — 6:3.

Вратари: Густавссон — Раймер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (8+13+10) — 28 (9+9+10).

Наши: Капризов (20.15/6/+1) — -.

28 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Миннесота Уайлд
Обсудить
Читайте также
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Центробанк составил топ фраз мошенников при попытке обмана по телефону
Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки России
Популярное видео
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Бостон» обыграл «Баффало» и прервал серию из четырех поражений

«Сент-Луис» победил «Даллас» благодаря двум голевым передачам Перуновича