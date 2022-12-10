На арене «Вашингтона» снова появился счетчик голов Овечкина

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На домашней арене «Вашингтона» «Кэпитал Уан-Арена» снова установили счетчик голов нападающего Александра Овечкина. Ранее он уже был установлен в прошлом году.
Счетчик представляет собой плакаты с цифрами, которые ведущий переворачивает после каждого гола россиянина.
Овечкин достиг отметки в 796 заброшенных шайб в НХЛ — россиянин занимает 3-е место по голам среди всех игроков НХЛ. На втором месте в списке Горди Хоу, который за карьеру забил 801 гол.
Таким образом, для того чтобы догнать Хоу, Овечкину необходимо забросить еще 5 шайб. Лидирует по-прежнему Гретцки с 894 шайбами.