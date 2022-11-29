Андрей Свечников: «Надеюсь, Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Сегодня, 10:30
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
— Несколько лет назад ты подрался с Овечкиным во время матча плей-офф. После этого получилось пообщаться?
— Да, получалось, даже клюшками обменялись с ним, все нормально. Драка — часть хоккея, тем более в плей-офф. Ну подрался и подрался, вышел с игры, у тебя все нормально, все уже забыл. Я вообще об этом не думаю, что мы там подрались и теперь у нас будут плохие отношения.
— Тебя не удивляет, что человек в 37 лет 50 шайб за сезон забрасывает?
— Конечно, удивляет. Думаю, что в лиге не было русских, которые бы так играли в таком возрасте. Надеюсь, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам за всю историю НХЛ, болею за Александра, чтобы у него получилось. Что здесь говорить, самая настоящая звезда.
На счету Овечкина 791 шайба. У Гретцки — 894.
Остров заячий
Свечников перестанет быть русским если Овечкин не побьёт рекорд Гретцки.
29.11.2022
садовник177
Вот если бы он столько забил в КХЛ или Ночной Лиге ,а в НХЛ это не рекорд
29.11.2022
Relliks153
Я тоже так утверждаю, но наверное так говорят потому что обход Хоу это уже констатация факта, возможно Овечкин его ещё до НГ обойдёт.
29.11.2022
Relliks153
Кто сказал что устоит?
29.11.2022
армеец
Почему все забывают, что до Гретцки есть ещё Горди Хоу? Пусть его сначала догонит!!!
29.11.2022
svi_57
Мы тоже болеем за Ови! Но рекорд Гретцки, похоже устоит, к сожалению...
29.11.2022