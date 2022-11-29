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Сегодня, 10:30

Андрей Свечников: «Надеюсь, Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Свечников рассказал о своих отношениях с Овечкиным
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Драка Овечкина и Свечникова.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Несколько лет назад ты подрался с Овечкиным во время матча плей-офф. После этого получилось пообщаться?

— Да, получалось, даже клюшками обменялись с ним, все нормально. Драка — часть хоккея, тем более в плей-офф. Ну подрался и подрался, вышел с игры, у тебя все нормально, все уже забыл. Я вообще об этом не думаю, что мы там подрались и теперь у нас будут плохие отношения.

— Тебя не удивляет, что человек в 37 лет 50 шайб за сезон забрасывает?

— Конечно, удивляет. Думаю, что в лиге не было русских, которые бы так играли в таком возрасте. Надеюсь, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам за всю историю НХЛ, болею за Александра, чтобы у него получилось. Что здесь говорить, самая настоящая звезда.

На счету Овечкина 791 шайба. У Гретцки — 894.

Александр Овечкин
Андрей Свечников
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Уэйн Гретцки
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  • Остров заячий

    Свечников перестанет быть русским если Овечкин не побьёт рекорд Гретцки.

    29.11.2022

  • садовник177

    Вот если бы он столько забил в КХЛ или Ночной Лиге ,а в НХЛ это не рекорд

    29.11.2022

  • Relliks153

    Я тоже так утверждаю, но наверное так говорят потому что обход Хоу это уже констатация факта, возможно Овечкин его ещё до НГ обойдёт.

    29.11.2022

  • Relliks153

    Кто сказал что устоит?

    29.11.2022

  • армеец

    Почему все забывают, что до Гретцки есть ещё Горди Хоу? Пусть его сначала догонит!!!

    29.11.2022

  • svi_57

    Мы тоже болеем за Ови! Но рекорд Гретцки, похоже устоит, к сожалению...

    29.11.2022

    • Андрей Свечников: «Я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается»

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