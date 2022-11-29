Андрей Свечников: «В России окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти»

Свечников рассказал, по чему в России скучает больше всего

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, по чему скучает больше всего.

— Ты так и не сыграл за взрослую сборную в международных турнирах. Сейчас опять пауза, и непонятно, на какое время.

— На самом деле очень хочется сыграть за взрослую сборную России, если позовут. Я ни разу не играл, было бы приятно выступить за национальную сборную. Это и опыт, но в то же время ты наслаждаешься этим моментом, потому что ты целый сезон в одной команде, а когда приезжаешь в сборную, все совсем по-другому. Новые ребята, новое общение — было бы классно поиграть, я жду не дождусь этого момента.

— Чего в Америке тебе не хватает из того, что есть в России? По чему ты больше всего скучаешь?

— Это точно еда. Естественно, друзья, семья, хотя мама с папой приезжают к нам, но все равно скучаю по ним. Просто вся наша русская атмосфера: в баню пойти, на дачу поехать, шашлыки пожарить — это все в кайф. Туда ты приезжаешь, времени особо нет, сезон подходит, ты постоянно в работе, игры через день. Сезон заканчивается, прилетаешь домой, сразу окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти.

— Чувствовал ли ты после известных политических событий какое-то особое отношение к себе из-за того, что ты русский?

— Все осталось так же, как было, даже не думал об этом, приходил, выполнял свою работу. Ребята хорошо относились, как и всегда в принципе.

— В раздевалке политические моменты обсуждали? Или не касались этой темы?

— Я думаю, они старались при мне не обсуждать, может быть, между собой что-то и обсуждали. Я особенно ни с кем не разговаривал на эту тему.

В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 22 матча за «Каролину», в которых он набрал 22 (13+9) очка.