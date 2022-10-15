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Сегодня, 15:38

Нападающий «Рейнджерс» Карпентер упал ухом на конек соперника в матче с «Виннипегом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Форвард «Рейнджерс» Райан Карпентер получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:4).

В середине второго периода встречи 31-летний американец столкнулся с защитником «Джетс» Диланом Демело, упал и зацепил конек соперника головой. В результате нападающий получил глубокий порез уха.

При этом Карпентер покинул площадку только после свистка арбитра. Американец не смог вернуться в игру после инцидента.

В сезоне-2022/23 Карпентер принял участие в 3 матчах и сделал 1 голевую передачу. «Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 4 очками в 3 встречах.

Райан Карпентер
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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