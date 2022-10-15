Источник: СК проверяет экс-нападающего клубов КХЛ и НХЛ Филатова на причастность к договорным матчам

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Бывшего игрока «Коламбуса», «Оттавы» и клубов КХЛ Никиту Филатова проверяет следственный комитет, сообщает Mash.
Отмечается, что 32-летний Филатов участвовал в организации договорных матчей в ВХЛ и МХЛ. Необходимые доказательства по делу уже передали в следственный комитет.
Филатов выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак». Также он играл в НХЛ за «Коламбус», которым в 2008 году был выбран в 1 раунде под общим 6-м номером.
8 июня 2020 года стало известно, что хоккеист завершил свою игровую карьеру.