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Сегодня, 20:46

Источник: СК проверяет экс-нападающего клубов КХЛ и НХЛ Филатова на причастность к договорным матчам

Мария Гусева

Бывшего игрока «Коламбуса», «Оттавы» и клубов КХЛ Никиту Филатова проверяет следственный комитет, сообщает Mash.

Отмечается, что 32-летний Филатов участвовал в организации договорных матчей в ВХЛ и МХЛ. Необходимые доказательства по делу уже передали в следственный комитет.

Филатов выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак». Также он играл в НХЛ за «Коламбус», которым в 2008 году был выбран в 1 раунде под общим 6-м номером.

8 июня 2020 года стало известно, что хоккеист завершил свою игровую карьеру.

Никита Филатов
Хоккей
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