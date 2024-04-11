Форвард «Тампы»: «У меня 200 очков за карьеру, а Кучеров почти столько набрал за сезон»

Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель оценил игру одноклубника Никиты Кучерова.

«Я только-только набрал 200 очков за карьеру, а он почти набрал столько за один сезон. Это невероятно», — приводит слова Хагеля журналист Гэбби Ширли.

У 25-летнего Хагеля 204 (88+116) очка в 289 играх.

В нынешнем сезоне 30-летний Кучеров провел 77 матчей, в которых набрал 139 (43+96) очков. Россиянин идет на первой строчке в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Нападающий опережает ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 2 очка.

«Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 78 играх.