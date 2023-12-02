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Сегодня, 09:21

Задоров попрощался с «Калгари»: «Спасибо за незабываемые 2,5 года»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский защитник Никита Задоров попрощался с «Калгари» после перехода в «Ванкувер».

«Калгари», спасибо за незабываемые 2,5 года, наполненные невероятными воспоминаниями, удивительными людьми, преданными фанатами и теплом невероятного города. Ты навсегда займешь особое место в наших сердцах», — написал Задоров в своих соцсетях.

1 декабря «Ванкувер» и «Калгари» согласовали обмен 28-летнего россиянина. «Флэймз» получили драфт-пики в 2024 и 2026 годах (5-го и 3-го раундов соответственно).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Задоров провел 21 матч и набрал 6 (1+5) очков.

 
Никита Задоров. Российский защитник сменил один канадский клуб на другой. Что ждет Задорова в «Ванкувере»?

 

Никита Задоров
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
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