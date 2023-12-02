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НХЛ

Сегодня, 09:31

Уилсон назвал Овечкина огромной угрозой в атаке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон высказался о российском форварде Александре Овечкине.

«Алекс Овечкин — огромная угроза в атаке. Так что если ты доберешься до ворот, то получишь шансы и, скорее всего, найдешь способ вбить шайбу в сетку. В матче с «Анахаймом» все прошло по-нашему; спецбригады были потрясающими — и меньшинство, и большинство. Нам нужно было победить, это хорошее начало выезда. Мы должны продолжать в таком же духе», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

Уилсон забил после выхода со скамейки штрафников и затем дважды в большинстве, когда Овечкин записал себе две передачи. Для канадца этот хет-трик стал первым за 700 матчей.

Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4). В матче с «Дакс» Александр сыграл всего чуть более 14 минут — это 12-й показатель среди игроков «Вашингтона».

В текущем сезоне Овечкин провел 20 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

«Вашингтон» не забивал в большинстве с 27 октября в 12 матчах подряд.

Александр Овечкин
Том Уилсон
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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