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Сегодня, 00:33

Новиков: «Сорокин мог стать лучшим вратарем сезона, но в том, что его не номинировали, нет заговора»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал неполучение российским вратарем «Айлендерс» Ильей Сорокиным приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.

«Я бы не стал здесь искать какой-то заговор. Это субъективные награды. Все зависит от того, кому кто нравится. Мы там находимся на крайней позиции. Капиталистический мир более сплочен. Не исключаю, что при равных условиях они отдают голоса в пользу своих. Но я бы не стал раздувать эту тему, хотя есть вопросы.

То, что к нам не бегут и нас никто не ждет — это факт. Думаю, что Сорокин мог стать лучшим вратарем сезона, но в том, что его не номинировали, нет заговора. Это холодный расчет с учетом политической обстановки. Америка от Европы далеко, там хоккей не настолько завязан на политике», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-sorokin-mog-stat-luchshim-vratarem-sezona-no-v-tom-chto-ego-ne-nominirovali-net-zagovora/
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Юрий Новиков
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