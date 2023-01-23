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Сегодня, 00:35

Шайба Хэмилтона в овертайме принесла «Нью-Джерси» победу над «Питтсбургом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у хозяев забросил Джек Хьюз, у гостей отличился Сидни Кросби.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник «Девилз» Дуги Хэмилтон. Он реализовал большинство своей команды — «Пингвинз» остались в меньшинстве за нарушение численного состава.

«Нью-Джерси» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 64 очками в 46 матчах, «Питтсбург» идет на восьмой строчке с 54 очками в 46 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хьюз — 30 (Хэмилтон), 0:56 — 1:0. Кросби — 22 (Питри, Гюнцель), 6:25 — 1:1. Хэмилтон — 11 (Хьюз, Хишир), 62:07 — 2:1.

Вратари: Ванечек — Джерри.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (8+2+12+3) — 26 (6+11+9+0).

Наши: — - Малкин (20.13/1/-1).

22 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей

Дуги Хэмилтон
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Питтсбург Пингвинз
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