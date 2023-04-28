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«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси». Шестеркин сделал 38 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
28 апреля. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0.
Фото USA Today Sports
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«Нью-Джерси» переиграл «Рейнджерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:0. «Дэвилз» вышли вперед в серии 3-2.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 38 из 41 броска по своим воротам.

Шестой матч в серии состоится 30 апреля на льду «Рейнджерс». Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Палат — 2, 0:39 — 1:0. Хаула — 2 (бол., Мерсер, Сиверсон), 23:27 — 2:0. Мерсер — 1 (мен., Хаула), 33:32 — 3:0. Хаула — 3 (п.в., Хишир, Грэйвс), 54:48 — 4:0.

Вратари: Шмид (21:18 — 21:28) — Шестеркин (13:09 — 13:51, 54:44 — 54:48).

Штраф: 13 — 29.

Броски: 43 (10+13+20) — 23 (8+13+2).

Наши: — - Панарин (16.24/1/-3), Тарасенко (14.25/3/-2).

28 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 17114 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

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НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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